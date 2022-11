Martigues illuminée Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Martigues illuminée Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, 17 décembre 2022, Martigues. Martigues illuminée Samedi 17 décembre, 14h30 Office de Tourisme et des Congrès de Martigues

Plein tarif : 3 € (A partir de 18 ans), Enfant (7-17 ans) : 2 €. Gratuit pour les moins de 7 ans….

C’est beau Martigues la nuit…notre randonnée urbaine vous emmène à la découverte des illuminations du centre-ville et à la chapelle Notre-Dame-des-Marins sur les hauteurs pour découvrir un… Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Les associations Randonnée et Ski de Découverte (RSD) et Sport – Loisir – Culture (SLC) vous invitent à la fête ! L’ambiance féérique de fin d’années s’installe dans la Venise provençale.

Lorsque la ville est mise en valeur par la magie des illuminations de Noël, il y a décidément de quoi s’émerveiller. Une expérience nocturne inoubliable ! Vous avez rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 15h15.

15h30 : Pour nos randonneurs c’est l’heure du départ en direction des ponts, des quais et des places du centre-ville. Après la traversée du jardin de La Rode en bord d’étang, vous entamerez l’ascension vers le moulin et la chapelle Notre-Dame-des-Marins.

En fin de parcours (vers 18h30), nous offrons à nos joyeux participants une boisson chaude et réconfortante.

Distance : 9 kms. Difficulté moyenne. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à compter du lundi 14 novembre 2022. Ou en ligne sur notre site (onglet billetterie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:30:00+01:00

2022-12-17T19:00:00+01:00 Otmartigues / Karim.K

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Adresse Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, Rond-point de l'Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France Ville Martigues lieuville Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Martigues illuminée Office de Tourisme et des Congrès de Martigues 2022-12-17 was last modified: by Martigues illuminée Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Office de Tourisme et des Congrès de Martigues 17 décembre 2022 Martigues Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône