Découvrir Martigues par une chasse aux trésors Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, 1 juin 2023, .

Découvrir Martigues par une chasse aux trésors 1 juin – 14 octobre Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Tarif de la box : 15€. Conseillé pour 5 personnes maximum.

Visitez la ville de Martigues en s’amusant

Allier jeu de piste et visite de slieux culturels

Arpentez les rues de Martigues et visitez les lieux culturels à travers une chasse au trésor. Au départ de l’Office de Tourisme de Martigues, récupérez votre box « Chasseur de trésor », résolvez les énigmes et repartez avec une récompense !

L’histoire

« Dans la Venise provençale, vivaient trois frères pêcheurs. Malgré leur métier difficile, ils étaient toujours de bonne humeur et s’entendaient très bien. Mais un jour, ils eurent une idée… comment dire… qui ne volait pas très haut. Ils voulurent savoir qui était le meilleur… (je vous l’avais dit que ce n’était pas l’idée du siècle…). Et forcément ils finirent par se disputer… (oui forcément…) . Si tu trouves le moyen de les réconcilier, non seulement tu gagneras une récompense, mais en plus comme tu auras fait une bonne action cela comptera pour ton karma et ça c’est cool… «

La box comprend

– Un livret énigme

– Un puzzle

– une carte « Les pieds sur terre/le langage des anges »

– une étoile de mer

– un mètre

– un stylo

– un aimant

– une récompense

Infos pratiques

Achetez votre box en ligne et récupérez-la à l’Office de Tourisme ou rendez-vous directement à l’Office de Tourisme pour l’acheter sur place.

Localisation

Office de Tourisme et des Congrès de Martigues Office de Tourisme et des Congrès de Martigues, Rond-point de l’Hôtel de Ville, 13500 Martigues, France 13500 [{« type »: « link », « value »: « https://www.martigues-tourisme.com/excursions-et-visites-les-balades-ludiques-special-enfant/decouvrir-martigues-par-une-chasse-aux-tresors.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T09:30:00+02:00 – 2023-06-01T17:30:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

chasse au trésor jeu de piste

Otmartigues / VictoriaG