Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 5 janvier 2024, Biarritz. Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 11:00:00

fin : 2024-01-05 13:00:00 Viscéralement épicurien et passionné de gastronomie en général, je m’épanouis depuis des années dans les découvertes culinaires que m’offrent les voyages, les rencontres amicales et professionnelles. Mon plaisir sera de vous faire découvrir mes recettes authentiques et originales composées de produits de qualité dont la plupart sont issus du Pays Basque. Rigueur et exigence, valorisation du terroir, sélection des produits, l’humain avant tout sont autant de valeurs qui anime cet atelier artisanal. Thierry Hargous, fondateur de l’atelier Xotila.

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Biarritz

