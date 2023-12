Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 27 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 11:00:00

fin : 2023-12-27 13:00:00

Présentation de La voyageuse bijoux

Marie Charlotte Bour, diplômée des Beaux Arts en design produit, a travaillé pendant plus de 15 ans au sein d’une maison française de bijoux argent et plaqué or.

Son goût du voyage et de la création lui donnent envie de créer sa marque La Voyageuse. Bijoux personnalisés sur le thème du voyage. Elle puise son inspiration dans ses voyages ainsi que dans sa ville natale de Biarritz, où elle a grandi..

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Biarritz