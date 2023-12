Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 21 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 15:30:00

fin : 2023-12-21 17:30:00

Atelier Vallebelle

La maison VALLEBELLE propose une collection de fragrances singulières et colorées, qui subliment les étoffes et atmosphères avec délicatesse, en s’inspirant du bien être et du savoir vivre au Pays Basque.

Venez à la rencontre de Marie Vallebelle, sa fondatrice à l’occasion de ce nouveau rendez-vous..

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Biarritz