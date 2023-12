Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 19 décembre 2023, Biarritz. Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 15:30:00

fin : 2023-12-19 17:30:00 Atelier Jokoak, des jeux de sociétés réalisés à partir de matières premières de qualité, créés, conçus et fabriqués au Pays basque avec des artisans. Peut-être est-ce parce qu’il n’y a qu’au Pays basque qu’on arrive à prononcer correctement son deuxième prénom, Aïtana, et qu’on a basquisé son nom de famille, Viollier en Violliburu pour les intimes, que Caroline a choisi l’Euskadi. La créatrice a souhaité rendre hommage à cette région qu’elle aime tant en créant et en revisitant les jeux de sociétés de son enfance aux couleurs locales. Des jeux basques aux matières nobles : bois issus de forêts certifiées PEFC, textile responsable labellisé Imprim Vert, papier en fibres recyclés..

Atelier Jokoak, des jeux de sociétés réalisés à partir de matières premières de qualité, créés, conçus et fabriqués au Pays basque avec des artisans. Peut-être est-ce parce qu’il n’y a qu’au Pays basque qu’on arrive à prononcer correctement son deuxième prénom, Aïtana, et qu’on a basquisé son nom de famille, Viollier en Violliburu pour les intimes, que Caroline a choisi l’Euskadi. La créatrice a souhaité rendre hommage à cette région qu’elle aime tant en créant et en revisitant les jeux de sociétés de son enfance aux couleurs locales. Des jeux basques aux matières nobles : bois issus de forêts certifiées PEFC, textile responsable labellisé Imprim Vert, papier en fibres recyclés.

Atelier Jokoak, des jeux de sociétés réalisés à partir de matières premières de qualité, créés, conçus et fabriqués au Pays basque avec des artisans. Peut-être est-ce parce qu’il n’y a qu’au Pays basque qu’on arrive à prononcer correctement son deuxième prénom, Aïtana, et qu’on a basquisé son nom de famille, Viollier en Violliburu pour les intimes, que Caroline a choisi l’Euskadi. La créatrice a souhaité rendre hommage à cette région qu’elle aime tant en créant et en revisitant les jeux de sociétés de son enfance aux couleurs locales. Des jeux basques aux matières nobles : bois issus de forêts certifiées PEFC, textile responsable labellisé Imprim Vert, papier en fibres recyclés. .

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par OT Biarritz Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64200 Lieu Office de Tourisme et des congrès Adresse Office de Tourisme et des congrès Square d'Ixelles Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Office de Tourisme et des congrès Biarritz Latitude 43.48314 Longitude -1.55775 latitude longitude 43.48314;-1.55775

Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/