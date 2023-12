Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 18 décembre 2023 15:00, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Atelier de dégustation Euskaren et la Petite Cueillette

Euskaren propose une gamme qualitative de thés ou infusions au travers de collections différentes et exclusives, dont celles valorisant le patrimoine basque : Les thés et les infusions sont issus de l’agriculture conventionnelle mais aussi, pour une grande majorité d’une agriculture éco-responsable.

Cueillir, tester, goûter, partager, offrir, imaginer… Plus tard, la chance de se balader dans de beaux vergers en fleurs, puis en fruits, a façonné l’envie de construire quelque chose. Partager cet univers, si personnel et en même temps si universel, valoriser ce travail de la Terre et ses acteurs… , « La Petite Cueillette » est née.

Pour préserver les saveurs, textures, et couleurs, elles sont cuites en petite quantité, et sous surveillance constante.

Les confitures La Petite Cueillette sont sans colorant et sans conservateur..

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200



Euskaren and Petite Cueillette tasting workshop

Euskaren offers a qualitative range of teas and infusions through different and exclusive collections, including those promoting Basque heritage: teas and infusions are not only conventionally grown, but also, for the most part, eco-responsible.

Pick, test, taste, share, offer, imagine? Later, the chance to wander through beautiful orchards in bloom, then in fruit, shaped the desire to build something. To share this universe, so personal and at the same time so universal, to promote this work of the Earth and its actors? la Petite Cueillette was born.

To preserve their flavors, textures and colors, they are cooked in small batches, under constant supervision.

La Petite Cueillette jams contain no colorants or preservatives.

Taller de degustación de Euskaren y La Petite Cueillette

Euskaren ofrece una gama de tés y tisanas de alta calidad en diversas colecciones exclusivas, entre ellas las basadas en el patrimonio vasco. Los tés y tisanas proceden de la agricultura convencional, pero la gran mayoría también de la agricultura ecorresponsable.

Recoger, probar, degustar, compartir, ofrecer, imaginar.. Más tarde, la oportunidad de pasear por hermosos huertos en flor, luego en fruto, dio forma al deseo de construir algo. Compartir este universo, tan personal y a la vez tan universal, promover el trabajo de la tierra y de quienes participan en él.. así nació La Petite Cueillette.

Para preservar sus sabores, texturas y colores, se cocinan en pequeños lotes, bajo supervisión constante.

Las mermeladas La Petite Cueillette no contienen colorantes ni conservantes.

Verkostungsworkshop Euskaren und die Kleine Pflückerei

Euskaren bietet eine qualitative Palette von Tees oder Kräutertees durch verschiedene und exklusive Kollektionen an, darunter auch solche, die das baskische Erbe aufwerten: Die Tees und Kräutertees stammen aus konventioneller Landwirtschaft, aber auch, für die große Mehrheit, aus einer ökologisch verantwortlichen Landwirtschaft.

Pflücken, testen, probieren, teilen, verschenken, sich etwas vorstellen? Später hatte ich das Glück, durch schöne blühende und später fruchtige Obstgärten zu wandern, was den Wunsch geweckt hat, etwas aufzubauen. Dieses Universum, das so persönlich und gleichzeitig so universell ist, zu teilen, die Arbeit der Erde und ihre Akteure zu würdigen? so entstand « La Petite Cueillette ».

Um den Geschmack, die Textur und die Farben zu bewahren, werden die Konfitüren nur in kleinen Mengen und unter ständiger Aufsicht gekocht.

Die Konfitüren von La Petite Cueillette sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen.

