Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 15 décembre 2023 15:30, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Loréa, Atelier de présentation

Petite fille de joaillier, j’ai tout de suite été passionnée par les belles pierres. C’est tout naturellement que je décide d’en faire mon métier.

Passionnée par la culture et l’histoire du Pays Basque, j’imagine alors une nouvelle façon de porter la croix basque. Lauburu en basque, c’est le symbole de tout un peuple mais pas seulement… Cette nouvelle ligne de bijoux basques, je la veux à la fois chic, tendance et glamour. Et c’est dans la cité médiévale de Saint Jean Pied de Port, riche d’histoires et de traditions, que j’ai ouvert ma bijouterie. C’est là aussi que je dessine et crée mes bijoux en or et en argent.

Celui ou à celle qui offre un bijou représentant la croix basque doit considérer qu’il s’agit d’un présent inestimable…LOREA est une marque de bijoux basques à la fois précieux, fantaisies chics et uniques.

Catherine Ithurbide.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 17:30:00. .

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Loréa, Presentation workshop

As the granddaughter of a jeweler, I was immediately fascinated by beautiful stones. It was only natural that I should make it my profession.

Fascinated by the culture and history of the Basque country, I imagined a new way of wearing the Basque cross. Lauburu in Basque is the symbol of an entire people, but not only? I wanted this new line of Basque jewelry to be chic, trendy and glamorous. And it was in the medieval town of Saint Jean Pied de Port, rich in history and tradition, that I opened my jewelry store. This is also where I design and create my gold and silver jewelry.

LOREA is a brand of Basque jewelry that is at once precious, chic and unique.

Catherine Ithurbide

Loréa, Taller de presentación

Como nieta de joyero, enseguida me fascinaron las piedras preciosas. Fue natural que decidiera hacer de ello mi profesión.

Fascinada por la cultura y la historia del País Vasco, ideé una nueva forma de llevar la cruz vasca. Lauburu en euskera es el símbolo de todo un pueblo, pero no sólo eso.. Quería que esta nueva línea de joyas vascas fuera chic, trendy y glamurosa. Y fue en la ciudad medieval de Saint Jean Pied de Port, rica en historia y tradición, donde abrí mi joyería. Aquí es también donde diseño y creo mis joyas de oro y plata.

LOREA es una marca de joyería vasca a la vez preciosa, chic y única.

Catherine Ithurbide

Loréa, Präsentationsworkshop

Als kleine Tochter eines Juweliers war ich von Anfang an von schönen Steinen begeistert. Es ist ganz natürlich, dass ich mich dazu entschied, meinen Beruf zum Beruf zu machen.

Da ich von der Kultur und der Geschichte des Baskenlandes begeistert bin, habe ich mir eine neue Art und Weise ausgedacht, das baskische Kreuz zu tragen. Lauburu ist auf Baskisch das Symbol eines ganzen Volkes, aber nicht nur Diese neue baskische Schmucklinie soll schick, trendy und glamourös zugleich sein. Ich habe mein Juweliergeschäft in der mittelalterlichen Stadt Saint Jean Pied de Port eröffnet, die reich an Geschichte und Traditionen ist. Hier entwerfe und kreiere ich auch meinen Gold- und Silberschmuck.

Wer ein Schmuckstück mit dem baskischen Kreuz verschenkt, sollte es als ein Geschenk von unschätzbarem Wert betrachten… LOREA ist eine Marke für wertvollen, schicken und einzigartigen baskischen Schmuck.

Catherine Ithurbide

