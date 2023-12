Les Rendez-vous de la Boutique Office de Tourisme et des congrès Biarritz, 13 décembre 2023 16:00, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

– Atelier Xotila

Viscéralement épicurien et passionné de gastronomie en général, je m’épanouis depuis des années dans les découvertes culinaires que m’offrent les voyages, les rencontres amicales et professionnelles.

Mon plaisir sera de vous faire découvrir mes recettes authentiques et originales composées de produits de qualité dont la plupart sont issus du Pays Basque.

Rigueur et exigence, valorisation du terroir, sélection des produits, l’humain avant tout sont autant de valeurs qui anime cet atelier artisanal.

Thierry Hargous, fondateur de l’atelier Xotila.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00. .

Office de Tourisme et des congrès Square d’Ixelles

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Atelier Xotila

Visibly Picurian and passionate about gastronomy in general, for years I have been immersed in the culinary discoveries offered by travel, friendships and professional encounters.

It will be my pleasure to share with you my authentic and original recipes, made with quality products, most of which come from the Basque Country.

Rigor and exacting standards, appreciation of the terroir, product selection and, above all, the human touch are the values that drive this artisanal workshop.

Thierry Hargous, founder of Atelier Xotila

– Atelier Xotila

Visiblemente picuriana y apasionada de la gastronomía en general, llevo años inmersa en los descubrimientos culinarios que me ofrecen los viajes, las amistades y los encuentros profesionales.

Será un placer compartir con ustedes mis recetas auténticas y originales, elaboradas con productos de calidad, la mayoría procedentes del País Vasco.

El rigor y la exigencia, la valorización de los productos locales, la selección de los productos y la prioridad a las personas son los valores que animan este taller artesanal.

Thierry Hargous, fundador del taller Xotila

– Atelier Xotila

Ich habe mich seit Jahren für die kulinarischen Entdeckungen interessiert, die mir Reisen, Freundschaften und berufliche Begegnungen bieten.

Es ist mir eine Freude, Ihnen meine authentischen und originellen Rezepte vorzustellen, die aus hochwertigen Produkten bestehen, von denen die meisten aus dem Baskenland stammen.

Ich bin stolz darauf, dass ich in diesem handwerklichen Atelier arbeiten darf.

Thierry Hargous, Gründer des Ateliers Xotila

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Biarritz