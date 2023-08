Fascinant Week-end V&D : Atelier Art & Champagne animé par Anne Laroque Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay, 22 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Invitation à un voyage des sens avec une artiste plasticienne, graphiste et photographe : mini exposition, dégustation de champagne et expression artistique avec la création d’une oeuvre unique..

2023-10-22

Office de Tourisme Epernay en Champagne

Épernay 51200 Marne Grand Est



Invitation to a journey of the senses with a visual artist, graphic designer and photographer: mini exhibition, champagne tasting and artistic expression with the creation of a unique work.

Una invitación a un viaje de los sentidos con un artista visual, diseñador gráfico y fotógrafo: mini exposición, degustación de champán y expresión artística con la creación de una obra única.

Einladung zu einer Reise der Sinne mit einer bildenden Künstlerin, Grafikerin und Fotografin: Mini-Ausstellung, Champagner-Verkostung und künstlerischer Ausdruck mit der Schaffung eines einzigartigen Kunstwerks.

