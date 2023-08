Fascinant Week-end V&D : Dégustation Accords Champagnes & Gourmandises animée par le Champagne Vollereaux Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay, 20 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Découverte des subtilités des arômes de 2 cuvées 100% Pinot noir au cours d’une dégustation de 2 accords gourmands..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 16:00:00. .

Office de Tourisme Epernay en Champagne

Épernay 51200



Discover the subtle aromas of 2 100% Pinot Noir cuvées during a tasting of 2 gourmet pairings.

Descubra los sutiles aromas de 2 cuvées 100% Pinot Noir durante una degustación de 2 maridajes gastronómicos.

Entdecken Sie die subtilen Aromen von 2 Cuvées aus 100% Pinot Noir bei einer Verkostung von 2 Gourmet-Akkorden.

