Fascinant Week-end V&D : Avec les navettes Esprit de Champagne, partez à la découverte de nos partenaires ! Office de Tourisme Epernay en Champagne (départs/retours) Épernay, 20 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Laissez-vous conduire à la découverte de nos partenaires vignerons Vignobles & Découvertes pour une visite suivie d’une dégustation..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

Épernay 51200 Marne Grand Est



Let us take you on a tour of our Vignobles & Découvertes winemaking partners, followed by a tasting session.

Déjese guiar por nuestros socios viticultores de Vignobles & Découvertes y disfrute de una degustación.

Lassen Sie sich von unseren Winzerpartnern Vignobles & Découvertes zu einer Besichtigung mit anschließender Verkostung führen.

