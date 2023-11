Atelier ange en macramé, Varennes Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Varennes-sur-Allier, 14 décembre 2023, Varennes-sur-Allier.

Varennes-sur-Allier,Allier

Pour votre sapin de Noël ou en décoration de table, votre ange en macramé sera l’accessoire parfait !.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Place de l’Hôtel de Ville

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For your Christmas tree or as a table decoration, your macramé angel will be the perfect accessory!

Para tu árbol de Navidad o como decoración de mesa, ¡tu ángel de macramé será el accesorio perfecto!

Für Ihren Weihnachtsbaum oder als Tischdekoration ist Ihr Makramee-Engel das perfekte Accessoire!

