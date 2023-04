Le Printemps de la Rando dans le Frontonnais Office de Tourisme du Vignoble de Fronton, 22 avril 2023, Fronton.

Cette année, un nouvel événement éclot : Le Printemps de la Rando – Edition n°1.

Du 22 avril au 27 mai 2023, la Communauté de Communes du Frontonnais vous propose de découvrir le territoire du Frontonnais, au travers de trois sorties thématiques.

L’événement propose, le samedi 22 avril, une balade contée à Saint-Sauveur avec la conteuse Evatika, où les marcheurs s’émerveilleront et découvriront au fil des arrêts une belle histoire.

Samedi 13 mai à Saint-Rustice, Laurie Selve, conseillère numérique, initiera les participants à la prise en main et à la découverte d’applications pour identifier les plantes et les animaux en randonnée. Un botaniste sera également présent pour observer la nature et préciser les informations données par les applications.

Samedi 27 mai, les randonneurs pourront observer les vignes et découvrir les différentes étapes du bourgeon à la grappe de raisin avec à la clé, une dégustation offerte au domaine des Pradelles à Vacquiers.

Réservez vite vos places et venez passer un moment agréable et convivial en pleine nature, à la découverte de notre territoire.

Office de Tourisme du Vignoble de Fronton 140 Allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

