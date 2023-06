Atelier les mains créatives : abris à chauve souris Office de Tourisme du Val de l’Eyre Salles, 12 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Fabriquez votre abris à chauve-souris, animaux essentiel à la biodiversité.

Confectionnez ce petit habitat en bois lors d’un atelier parent – enfant.

A partir de 6 ans.

Atelier animé par l’association l’outil en main.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

Office de Tourisme du Val de l’Eyre

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Make your own bat shelter, animals essential to biodiversity

Make this small wooden habitat during a parent-child workshop

From 6 years old.

Workshop led by the association l’outil en main

Construya su propia casa para murciélagos, esenciales para la biodiversidad.

Construye este pequeño hábitat de madera en un taller para padres e hijos.

Para niños a partir de 6 años.

Taller dirigido por la asociación l’outil en main

Bauen Sie einen Unterschlupf für Fledermäuse, die für die Artenvielfalt von großer Bedeutung sind.

Stellen Sie diesen kleinen Lebensraum aus Holz in einem Eltern-Kind-Workshop her.

Ab 6 Jahren.

Workshop unter der Leitung des Vereins l’outil en main

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Val de l’Eyre