Wambrechies Visite guidée : découverte du centre-ville de Wambrechies Office de tourisme du Val de Deûle et Lys Wambrechies, 3 décembre 2022, Wambrechies. Visite guidée : découverte du centre-ville de Wambrechies 3 décembre 2022 – 2 mars 2024, les samedis Office de tourisme du Val de Deûle et Lys Réservation obligatoire, tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans) À la découverte du centre-ville de Wambrechies

C’est à seulement 7 kilomètres au nord de Lille au bord de la Deûle que se niche la « Cité du genièvre ». Bien que les textes qui évoquent Wambrechies datent du Xllème siècle, la paroisse est bien antérieure à cette date. Le village connaît un essor important lorsque Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre, fait canaliser la Basse Deûle de Lille à Deûlémont. L’apparition des industries textiles et agroalimentaires ainsi que la seigneurie de Wambrechies marquent son histoire et participent à sa renommée. D’autres bâtiments dévoileront également leur secret lors de cette déambulation pédestre. Informations pratiques : Tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans), paiement (chèque ou espèces) uniquement à l’accueil de l’office de tourisme en amont de la visite aux horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h30.

RDV : le point de rendez-vous sera donné une fois la réservation confirmée.

Prochaines dates : samedis 7 octobre 2023, 2 décembre 2023, 10 février et 2 mars 2024 de 11h à 12h.

Réservation obligatoire : 03 59 50 74 49 – valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr.

