Les fêtes de l’eau Office de tourisme du Val de Deûle et Lys Wambrechies, 3 juin 2022, Wambrechies.

Les fêtes de l’eau 3 juin 2022 – 4 juin 2023 Office de tourisme du Val de Deûle et Lys

Pour cette 23ème édition, l’ALLIANCE Nord-Ouest et ses communes membres vont vous gâter les 2, 3 et 4 juin 2023 en vous offrant un week-end de folies !

Lors des spectacles vous en prendrez plein les yeux : acrobaties,

musique, pyrotechnie et machinerie vont vous permettre de vivre

un moment mémorable !

Un cortège de navires vous emmènera voir la Deûle et la Lys

comme vous ne les avez jamais vu. Un instant de découverte

vous attend sur l’eau !

Profitez aussi des guinguettes au bord de l’eau, des parcs de jeux

gonflables, des activités pour les petits et grands enfants et flânez

au grès des expositions !

2, 3 et 4 juin 2023

RV sur l’ensemble du territoire du Val de Deûle et Lys

Information sur www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

Office de tourisme du Val de Deûle et Lys 21 place du général de Gaulle WAMBRECHIES Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/fetes-de-l-eau/ »}] [{« link »: « https://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/fetes-de-l-eau/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T18:00:00+02:00 – 2022-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

événement

MEL