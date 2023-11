Conte de Noël : Lou et le médaillon magique Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise, 6 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

RDV à l’Office de Tourisme

Le soir de noël, la petite Lou se retrouve propulsée à l’époque de la Renaissance. Avec l’aide de Léonard de Vinci, elle part à la recherche du médaillon magique qui la renverra au 21ème siècle. Un conte féérique peuplé de rencontres fantastiques..

Mercredi 2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

Office de Tourisme du Val d’Amboise

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



RDV at the Tourist Office

On Christmas Eve, little Lou finds herself transported back to the Renaissance. With the help of Leonardo da Vinci, she sets off in search of the magic medallion that will send her back to the 21st century. A fairytale filled with fantastic encounters.

RDV en la Oficina de Turismo

En Nochebuena, la pequeña Lou se ve transportada al Renacimiento. Con la ayuda de Leonardo da Vinci, parte en busca del medallón mágico que la devolverá al siglo XXI. Un cuento de hadas lleno de encuentros fantásticos.

RDV am Fremdenverkehrsamt

Am Weihnachtsabend findet sich die kleine Lou in die Zeit der Renaissance zurückversetzt. Mit der Hilfe von Leonardo da Vinci macht sie sich auf die Suche nach dem magischen Medaillon, das sie ins 21. Ein märchenhaftes Märchen voller fantastischer Begegnungen.

