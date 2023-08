Journées du Patrimoine – Visite Amboise sous l’occupation Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Au début du second conflit mondial, en 1940, Amboise a été le théâtre d’une bataille décisive dans la défense du territoire, face à l’Allemagne nazie. La ville garde aujourd’hui de nombreuses traces de cette tourmente dans son coeur, que vous pourrez découvrir au cours de cette visite guidée..

Dimanche 2023-09-16 16:00:00

Office de Tourisme du Val d’Amboise

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the beginning of the Second World War, in 1940, Amboise was the scene of a decisive battle in the defense of the territory, facing Nazi Germany. The city keeps today many traces of this turmoil in its heart, which you will discover during this guided tour.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, Amboise fue escenario de una batalla decisiva en la defensa de su territorio contra la Alemania nazi. Hoy, la ciudad conserva en su corazón numerosas huellas de esta agitación, que podrá descubrir en esta visita guiada.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1940, war Amboise Schauplatz einer entscheidenden Schlacht zur Verteidigung des Landes gegen Nazi-Deutschland. Die Stadt hat heute noch viele Spuren dieser Wirren in ihrem Herzen, die Sie auf dieser Führung entdecken können.

