Journées du Patrimoine – Visite des Greniers de César à Amboise Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise, 16 septembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Les Greniers de César étaient d’anciens silos à grains troglodytiques. Aujourd’hui ouverts uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme d’Amboise, vous visiterez une salle longue de 40 mètres creusée pour en extraire la pierre de tuffeau, qui servait à construire maisons et chemins….

Samedi 2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 . 0 EUR.

Office de Tourisme du Val d’Amboise

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Les Greniers de César were once troglodytic grain silos. Now open by reservation only at the Amboise Tourist Office, you can visit a 40-meter-long room dug out to extract the tufa stone used to build houses and roads…

Les Greniers de César fueron en su día silos trogloditas de grano. En la actualidad, abiertos únicamente con reserva previa en la Oficina de Turismo de Amboise, podrá visitar una sala de 40 metros de largo excavada para extraer la piedra de toba utilizada en la construcción de casas y caminos…

Die Greniers de César waren ehemalige Getreidesilos in den Höhlen. Sie besichtigen einen 40 Meter langen Raum, der gegraben wurde, um Tuffstein zu gewinnen, der für den Bau von Häusern und Wegen verwendet wurde…

