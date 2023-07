Amboise sous l’Occupation Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Amboise sous l'Occupation

16 et 17 septembre

Office de Tourisme du Val d'Amboise

Tarif unique 5€

Au début du second conflit mondial en 1940, Amboise a été le théâtre d'une bataille décisive dans la défense du territoire, face à l'Allemagne nazie. La ville garde aujourd'hui de nombreuses traces de cette tourmente dans son cœur, que vous pourrez découvrir lors de cette visite guidée.

Office de Tourisme du Val d'Amboise
Quai du Général-de-Gaulle, 37400 Amboise
Amboise 37400 Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire
02 47 57 09 28
https://www.amboise-valdeloire.com/
https://www.amboise-valdeloire.com/billetterie-et-sejours/visites-guidees/

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00
2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

