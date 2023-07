Visite guidée costumée des Greniers de César Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire Visite guidée costumée des Greniers de César Office de Tourisme du Val d’Amboise Amboise, 16 septembre 2023, Amboise. Visite guidée costumée des Greniers de César 16 et 17 septembre Office de Tourisme du Val d’Amboise Sur inscription obligatoire Un site troglodytique insolite se cache au cœur d’Amboise. Elyor, notre voyageur du temps vous fera découvrir ce lieu exceptionnel à travers ses légendes. Office de Tourisme du Val d’Amboise Quai du Général-de-Gaulle, 37400 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 57 09 28 https://www.amboise-valdeloire.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.amboise-valdeloire.com/billetterie-et-sejours/visites-guidees/ »}] https://www.amboise-valdeloire.com/billetterie-et-sejours/visites-guidees/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 Crédits Grégory Millet Détails Catégories d’Évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Office de Tourisme du Val d'Amboise Adresse Quai du Général-de-Gaulle, 37400 Amboise Ville Amboise Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Office de Tourisme du Val d'Amboise Amboise

Office de Tourisme du Val d'Amboise Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/