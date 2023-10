Visite guidée : L’architecture balnéaire (à pied) Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage, 14 octobre 2023, Le Touquet-Paris-Plage.

Visite guidée : L’architecture balnéaire (à pied) Samedi 14 octobre, 14h30 Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Sur inscription, jauge limitée

Style Quételart, néo-classique, art déco, néo-médiéval ou encore anglo-normand… Depuis la création de la station en 1882, les architectes ont foisonné d’imagination et ont fait du Touquet-Paris-Plage un endroit à part entière. Partez à la découverte des plus belles villas et édifices protégés aux Monuments Historiques et laissez-vous conter les anecdotes de ces lieux.

1h30 | Jauge limitée | à pied | 8€/adulte ; 5€/enfant de 6 à 17 ans inclus ; 21€/2 adultes-2 enfants Gratuité pour les guides-conférenciers et carte ICOM & ICOMOS (contactez l’Office de Tourisme) | Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin des Arts | Sur réservation au 03 21 06 72 00 | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Office de tourisme du Touquet-Paris-Plage Jardin des Arts, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 06 72 00 [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/yzhrr5hj »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

© Sébastien MAHIEUXE