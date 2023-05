Exposition « Les Belles Échappées » Office de tourisme du Seignanx, 11 juin 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Clin d’oeil au monde du cyclisme et véritable invitation au voyage, Les Belles Échappées est une exposition XXL interactive qui se visite en autonomie grâce aux flashcodes présents sur chaque affiche. Retrouvez toutes les oeuvres en vous aidant de la carte en ligne, et découvrez ou redécouvrez votre environnement.

Pour faire simple, pédalez, contemplez, flashez… et recommencez !

Voyage mobile ou immobile, chaque affiche vous plongera dans l’univers d’artistes illustrateurs et illustratrices : Ariane Pinel, Clod, Gwladys Morey, Denis Carrier, Aurélien Jeanney. Tous ont intégré le vélo au quotidien jusqu’à le mettre en scène dans leur propre travail.

L’office de tourisme a le plaisir d’accueillir quelques unes de ces oeuvres dans ses locaux de la plage du Métro.

À voir du lundi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h ainsi que le dimanche de 15h à 19h ..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-30 19:00:00. EUR.

Office de tourisme du Seignanx Placette du Métro

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



A wink to the world of cycling and a real invitation to travel, Les Belles Échappées is an interactive XXL exhibition that can be visited independently thanks to the flashcodes on each poster. Find all the works with the help of the online map, and discover or rediscover your environment.

To make it simple, pedal, contemplate, flash? and start again!

Mobile or immobile journey, each poster will plunge you into the universe of illustrators: Ariane Pinel, Clod, Gwladys Morey, Denis Carrier, Aurélien Jeanney. All of them have integrated the bicycle in their daily life to the point of staging it in their own work.

The tourist office is pleased to welcome some of these works in its premises of the beach of the Metro.

To be seen from Monday to Saturday from 11am to 1pm and from 3pm to 7pm as well as on Sunday from 3pm to 7pm.

Un guiño al mundo del ciclismo y una auténtica invitación a viajar, Les Belles Échappées es una exposición interactiva XXL que puede visitarse de forma independiente gracias a los flashcodes de cada cartel. Encuentre todas las obras con ayuda del mapa en línea, y descubra o redescubra su entorno.

Basta con pedalear, contemplar, flashear… ¡y volver a empezar!

Viaje móvil o inmóvil, cada cartel le sumergirá en el universo de los ilustradores: Ariane Pinel, Clod, Gwladys Morey, Denis Carrier, Aurélien Jeanney. Todos ellos han integrado la bicicleta en su vida cotidiana e incluso la han utilizado en su propia obra.

La oficina de turismo se complace en acoger algunas de estas obras en sus locales de la playa del Métro.

Se pueden ver de lunes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 y el domingo de 15:00 a 19:00.

Les Belles Échappées ist eine interaktive XXL-Ausstellung, die mit Hilfe von Flashcodes auf jedem Plakat selbstständig besucht werden kann. Finden Sie alle Werke mithilfe der Online-Karte und entdecken Sie Ihre Umgebung neu oder wieder.

Einfach ausgedrückt: Radeln, betrachten, blitzen? und wieder von vorn!

Ob mobile oder immobile Reise, jedes Poster lässt Sie in die Welt der Illustratoren und Illustratorinnen eintauchen: Ariane Pinel, Clod, Gwladys Morey, Denis Carrier, Aurélien Jeanney. Alle haben das Fahrrad in ihren Alltag integriert, bis sie es in ihren eigenen Werken in Szene setzen.

Das Fremdenverkehrsamt freut sich, einige dieser Werke in seinen Räumlichkeiten am Metro-Strand ausstellen zu können.

Zu sehen von Montag bis Samstag von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Seignanx