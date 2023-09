Journées européennes du patrimoine – Le trésor du Capitaine Morgane Office de tourisme du Pouliguen Le pouliguen, 16 septembre 2023, Le pouliguen.

Journées européennes du patrimoine – Le trésor du Capitaine Morgane 16 et 17 septembre Office de tourisme du Pouliguen Public

Un bateau s’est échoué au large du Pouliguen. Capitaine Morgane a trouvé une carte au

trésor dans une bouteille à la mer. Moussaillon, es-tu prêt à l’accompagner dans sa quête ?

Réservations obligatoires aux guichets des Offices de Tourisme ou sur notre site internet. Dans la limite des places disponibles.

Billetterie à partir du 4 septembre 2023.

Office de tourisme du Pouliguen 8 quai du commandant l'Herminier 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00

