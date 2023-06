Visite guidée famille ‘Le trésor du Capitaine Morgane’ Office de tourisme du Pouliguen, 10 juillet 2023, .

Un bateau s’est échoué au large du Pouliguen. Capitaine Morgane a trouvé une carte au trésor dans une bouteille à la mer. Moussaillons, êtes-vous prêt à l’accompagner dans sa quête ?

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans.

Découvrez un avant goût de la visite en écoutant le podcast de Radio Océane :

Podcast



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:30:00+02:00 – 2023-07-10T11:15:00+02:00

2023-08-30T10:30:00+02:00 – 2023-08-30T11:15:00+02:00

