Descente en canoë

Tartas Descente en canoë Office de Tourisme du Pays Tarusate Tartas, 16 septembre 2023, Tartas. Descente en canoë 16 et 17 septembre Office de Tourisme du Pays Tarusate 23€ pour la descente en canoë. 37 € pour une descente gourmande. Sur inscription. Glissez sur la Midouze lors d’une descente en canoë de 3h avec ou sans pique-nique du terroir accompagnée d’un commentateur et d’un accompagnateur. Office de Tourisme du Pays Tarusate 151 place Gambetta, 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 73 39 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

