Atelier et animations autour du four à pain landais Office de Tourisme du Pays Morcenais Morcenx Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx Atelier et animations autour du four à pain landais Office de Tourisme du Pays Morcenais Morcenx, 17 septembre 2023, Morcenx. Atelier et animations autour du four à pain landais Dimanche 17 septembre, 16h00 Office de Tourisme du Pays Morcenais Gratuit. Entrée libre. À 16h, le four préchauffé depuis 3 heures de temps sera prêt pour recevoir les petties préparations gourmandes (pastis, pains, brioches, cookies..) réalisées par les habitants et les jeunes enfants. Pendant la cuisson au feu de bois, les visiteurs profiteront de l’exposition photos et assisteront à une scénette inspirée de la fameuse histoire « La femme du boulanger ».

Suivra un temps de partage, celui de la dégustation des pâtisseries enfin cuites ! Office de Tourisme du Pays Morcenais 4 place Jean Moulin, 40110 Morcenx-la-Nouvelle Morcenx 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 04 79 50 https://tourisme.paysmorcenais.fr/ L’office de tourisme du Pays Morcenais vous propose de découvrir l’histoire du four à pain landais. Construit dans de nombreuses propriétés landaises, le four à pain était un élément jouant un rôle alimentaire et social dans la vie des villageois landais, lorsqu’il était construit sur une parcelle communale. Parking à la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©OTPM Détails Catégories d’Évènement: Landes, Morcenx Autres Lieu Office de Tourisme du Pays Morcenais Adresse 4 place Jean Moulin, 40110 Morcenx-la-Nouvelle Ville Morcenx Departement Landes Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme du Pays Morcenais Morcenx

Office de Tourisme du Pays Morcenais Morcenx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx/