Visite guidée de la ville de Houdan Office de tourisme du Pays houdanais Houdan, 16 septembre 2023, Houdan.

Visite commentée de la ville de Houdan (le donjon, les anciennes tours d’enceintes, les anciennes auberges, l’église, le marché aux volailles, etc.)

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 59 53 86 »}] L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© Nicolas Duprey – CD78