Exposition de Nad à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais Office de tourisme du Pays houdanais Houdan Catégories d’Évènement: Houdan

Yvelines Exposition de Nad à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais Office de tourisme du Pays houdanais Houdan, 16 septembre 2023, Houdan. Exposition de Nad à l’Office de Tourisme du Pays Houdanais 16 et 17 septembre Office de tourisme du Pays houdanais Abstraites ou figuratives, les sculptures et peintures de Nadine Michon nous dévoilent son propre style ainsi que l’étendu de son art avec une recherche constante de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, formes et des patines. Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 Nadine Micho et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais Détails Catégories d’Évènement: Houdan, Yvelines Autres Lieu Office de tourisme du Pays houdanais Adresse 4 place de la Tour 78550 Houdan Ville Houdan Departement Yvelines Lieu Ville Office de tourisme du Pays houdanais Houdan latitude longitude 48.789468;1.599303

Office de tourisme du Pays houdanais Houdan Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houdan/