Il aura fallu plus de 19 siècles pour que les femmes puissent légitimement commencer à faire leur entrée dans le monde du sport. Aujourd’hui, bien que le sport semble être accessible aux femmes dans les sociétés occidentales, les performances féminines ne sont toujours pas reconnues ni récompensées au même titre que celles de leurs homologues masculins. De lourdes inégalités persistent pour les sportives de haut niveau, notamment en termes de rémunération.

Dans le rugby, par exemple, qui est pourtant un sport très médiatisé, les femmes ont toutes un statut amateur et ne reçoivent donc aucune rémunération mensuelle. Margaux LABARTHE, journaliste et fondatrice du studio de podcasts « Mentatù ? », ainsi que directrice du festival féministe « Hébé ! », animera cette rencontre qui mettra en lumière les protagonistes suivantes :

– Julie BARENNES, coach de Basket Landes depuis 2019,

– Torha BALDÉ, chargée de communication au Stade Montois Rugby Pro et joueuse de rugby à la JSV (Villeneuve de Marsan) et à l’ASB (Bayonne).

