Uzès Parcours de découverte « Cherchez le détail » Office de tourisme du Pays d’Uzès Uzès, 16 septembre 2023, Uzès. Parcours de découverte « Cherchez le détail » 16 et 17 septembre Office de tourisme du Pays d’Uzès Gratuit. Entrée libre. Livret à retirer à la maison du patrimoine ou à l’office de tourisme. Un parcours au cœur d’Uzès à la découverte de détails architecturaux discrets et autres curiosités cachés dans la ville. Saurez-vous les identifier et les retrouver ?

Une façon originale de découvrir Uzès en famille ! Livret gratuit, disponible sur demande à la maison du patrimoine et à l’office de tourisme. Office de tourisme du Pays d’Uzès Place Albert 1er, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 22 68 88 http://www.pays-uzes-tourisme.com L’office de tourisme est installé dans une ancienne chapelle construite au XVIIe siècle à l’emplacement présumé d’un temple romain. Chaque année, il assure l’accueil et l’information de près de 110 000 visiteurs dont environ 30 % d’étrangers. Il est également en charge de la promotion touristique d’Uzès, des communautés de communes du Pays d’Uzès et du Pont du Gard ainsi que de la politique locale du tourisme. Toute l’année, des visites de la ville par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture sont organisées par le service animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville Uzès, label Ville d’Art et d’Histoire, en partenariat avec l’office de tourisme. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

