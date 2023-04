Exposition temporaire Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert Albert Catégories d’Évènement: Albert

Somme

Exposition temporaire Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert, 14 avril 2023, Albert. Exposition temporaire Vendredi 14 avril, 08h00 Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert Gratuit L office de tourisme du Pays du Coquelicot rentre dans l aventure de la Coupe du Monde de Rugby et des JO en vous invitant à découvrir l’ exposition » l evolution du sport » à travers des histoires de clubs, d’hommes, de femmes et d’objets incroyables. Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert 9 rue Gambetta, Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322751642 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T08:00:00+02:00 – 2023-04-14T08:30:00+02:00

2023-04-14T08:00:00+02:00 – 2023-04-14T08:30:00+02:00 Exposition Sport Office de tourisme du Pays du Coquelicot

Détails Catégories d’Évènement: Albert, Somme Autres Lieu Office de Tourisme du Pays du Coquelicot - Albert Adresse 9 rue Gambetta, Albert Ville Albert Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme du Pays du Coquelicot - Albert Albert

Office de Tourisme du Pays du Coquelicot - Albert Albert Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albert/

Exposition temporaire Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert 2023-04-14 was last modified: by Exposition temporaire Office de Tourisme du Pays du Coquelicot – Albert Office de Tourisme du Pays du Coquelicot - Albert 14 avril 2023 Albert Office de Tourisme du Pays du Coquelicot - Albert Albert

Albert Somme