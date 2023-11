Visite guidée Les Incontournables de Die Office de Tourisme du Pays Diois Die, 21 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

Partez avec Maud, votre guide conférencière, à la (re)découverte de la ville gallo-romaine de Die… Inclus la visite de la Mosaïque des 4 fleuves, joyau architectural du XIIeme s. Un voyage dans le temps pour petits et grands !.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 12:00:00. EUR.

Office de Tourisme du Pays Diois Rue des Jardins

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Leave with Maud, your guide, to the (re)discovery of the Gallo-Roman city of Die… Including the visit of the Mosaic of the 4 rivers, architectural jewel of the 12th century. A journey through time for young and old!

Acompañe a Maud, su guía, a (re)descubrir la ciudad galo-romana de Die… Incluye una visita al Mosaico de los 4 ríos, una joya arquitectónica del siglo XII. Un viaje en el tiempo para grandes y pequeños

Entdecken Sie mit Maud, Ihrer Fremdenführerin, die gallo-römische Stadt Die (wieder)… Inklusive Besuch des Mosaiks der vier Flüsse, einem architektonischen Juwel aus dem 12. Eine Reise in die Vergangenheit für Groß und Klein!

