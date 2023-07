Journée Jeunes- Récits du Diois – Visites contée et Atelier Théâtre Office de Tourisme du Pays Diois Die, 2 août 2023, Die.

Die,Drôme

Une journée gratuite à Die pour les jeunes de 8 à 18 ans.

A 10h visite contée et théâtralisée de Die

A 14h atelier d’initiation au théâtre mené par Laurie et Nina.

Sur réservation..

2023-08-02 10:00:00 fin : 2023-08-02 17:00:00. .

Office de Tourisme du Pays Diois Rue des Jardins

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A free day in Die for young people aged 8 to 18.

10 a.m. Storytelling and theatrical tour of Die

2pm introductory theater workshop led by Laurie and Nina.

Reservations required.

Jornada gratuita en Die para jóvenes de 8 a 18 años.

10 h Cuentacuentos y visita teatralizada a Die

A las 14.00 h, taller de iniciación al teatro dirigido por Laurie y Nina.

Reserva previa.

Ein kostenloser Tag in Die für Jugendliche von 8 bis 18 Jahren.

Um 10 Uhr Erzählte und theatralische Besichtigung von Die

Um 14 Uhr Workshop zur Einführung in das Theater, geleitet von Laurie und Nina.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois