Que voir en Pays de Sommières ? L’équipe est à votre écoute pour organiser votre séjour. Elle connaît la région et vous conseille sur les multiples activités et évènements proposés par ses partenaires. Son objectif, c’est la réussite de votre séjour. Nouveauté 2022 : le tout nouveau programme des visites guidées en Pays de Sommières. Vous souhaitez percer les secrets de Sommières la médiévale et Calvisson la capitale de la Vaunage ? Laissez-vous tenter par une visite accompagnée d’une guide passionnée. Que l’aventure commence ! Rendez-vous : – Samedi 26 mars à 14h30 – Jeudis 14 et 28 avril à 17h30 – Jeudis 12 et 19 mai à 17h30 – Jeudis 9 et 23 juin à 17h30 – Mardis juillet et août à 18h00 – Septembre à décembre : nous consulter. Réservation obligatoire et paiement sur place. Rendez-vous à l’Office de Tourisme, à partir de 30 minutes avant le départ de la visite.

accueil@ot-sommieres.com +33 4 66 80 99 30 http://www.ot-sommieres.com/

