Visite guidée nocturne : « Sommières 1375 » Office de Tourisme du Pays de Sommières Sommières, 16 septembre 2023, Sommières.

Visite guidée nocturne : « Sommières 1375 » Samedi 16 septembre, 20h00 Office de Tourisme du Pays de Sommières Gratuit pour les enfants. 8 € par adulte. Sur inscription. Places limitées.

« Sommières 1375 », la visite dont vous pouvez être le « héraut » (messager médiéval) !

C’est une expérience inédite à vivre en compagnie de Maude la chaste, dans les ruelles de la cité médiévale.

Une visite nocturne à la lanterne et accès au donjon du château, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Office de Tourisme du Pays de Sommières 1 quai Cléon Griolet, 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie 04 66 80 99 30 https://ot-sommieres.com https://www.facebook.com/Tourisme.PaysdeSommieres;https://www.instagram.com/otpaysdesommieres/;https://www.linkedin.com/in/office-de-tourisme-du-pays-de-sommi%C3%A8res-75484758/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/2xkf9mow »}] https://ot-sommieres.com/annuaire/visite-guidee-sommieres-1375-jep2023 Le Pays de Sommières… Bienvenue dans la destination qui prend le temps de vivre, à mi-chemin entre la Camargue et les Cévennes. À l’Office de tourisme, vous rencontrerez une équipe mobilisée et passionnée, qui partage ses coups de cœur et vous accompagne dans vos projets de séjour ! Arrêt de bus : « Place des Aires » à proximité,. Parkings gratuits à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

©Office de tourisme du Pays de Sommières