Visite guidée de la cité médiévale Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Office de Tourisme du Pays de Sommières Gratuit. Sur inscription. Places limitées. Rendez-vous à l’Office de tourisme du Pays de Sommières.

Vous souhaitez percer les secrets de Sommières ?

Laissez-vous tenter par une visite de la cité médiévale, accompagnée par une guide passionnée ! Elle vous fera traverser le temps en vous contant son histoire.

Que l’aventure commence !

Office de Tourisme du Pays de Sommières 1 quai Cléon Griolet, 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie 04 66 80 99 30

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Hervé Leclair Aspheries