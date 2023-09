Visite guidée des Arènes de Lunel Office de tourisme du Pays de Lunel Lunel, 16 septembre 2023, Lunel.

Visite guidée des Arènes de Lunel 16 et 17 septembre Office de tourisme du Pays de Lunel Gratuit. Sur inscription.

Accompagné d’un guide de l’office de tourisme, partez à la découverte des Arène San Juan ! Elevées en 1861 et transformées en 2018 par l’architecte Jacques Ferrier, c’est l’une des plus anciennes places dédiées à la course camarguaise. Ici, le taureau fait l’objet d’un véritable culte. Il est au cœur d’une activité agricole organisée autour de la manade.

Le centre historique de Lunel forme, avec ses bâtiments anciens en pierre et sa place de marché médiéval, un ensemble charmant nouvellement mis en valeur.

Hôtels particuliers, maison gothique, ancienne synagogue, église Notre-Dame du Lac, chapelle des Pénitents, place voûtée des Caladons… sont les témoignages du passé riche et glorieux de la cité pescalune.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

