Visite guidée sur les traces du Père Marquette à Laon Office de tourisme du Pays de Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Visite guidée sur les traces du Père Marquette à Laon Office de tourisme du Pays de Laon Laon, 17 septembre 2023, Laon. Visite guidée sur les traces du Père Marquette à Laon Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Office de tourisme du Pays de Laon Accès libre sur inscription obligatoire Natif de Laon, ce jésuite fut le premier à remonter le cours du Mississippi au cours du XVIIe siècle… Cette visite vous permettra de revivre l’épopée extraordinaire de ce Laonnois parti en Nouvelle France !

Chaque visite limitée à 19 pers. Office de tourisme du Pays de Laon 7 place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 OT Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Office de tourisme du Pays de Laon Adresse 7 place du parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Office de tourisme du Pays de Laon Laon

Office de tourisme du Pays de Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/