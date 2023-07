Visite « secrets de la Ville-fort » Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire Visite « secrets de la Ville-fort » Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon, 16 septembre 2023, Chinon. Visite « secrets de la Ville-fort » 16 et 17 septembre Office de Tourisme du Pays de Chinon Jauge limitée Découverte du centre-ville historique sous la forteresse, accès à certaines cours privées. Office de Tourisme du Pays de Chinon 1 rue Rabelais 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.azay-chinon-valdeloire.com [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 93 17 85 »}] Point d’information pour les visites dans tout le pays de Chinon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © Ville de Chinon Détails Catégories d’Évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Office de Tourisme du Pays de Chinon Adresse 1 rue Rabelais 37500 Chinon Ville Chinon Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon

Office de Tourisme du Pays de Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/