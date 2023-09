Cet évènement est passé Visite commentée du Lavandou Office de tourisme du Lavandou, Le Lavandou Catégories d’Évènement: Le Lavandou

Var Visite commentée du Lavandou Office de tourisme du Lavandou, Le Lavandou, 16 septembre 2023, Le Lavandou. Visite commentée du Lavandou 16 et 17 septembre Office de tourisme du Lavandou, A l’occasion des journées européennes du patrimoine du Lavandou, l’office de tourisme du Lavandou vous propose une balade commentée avec Sandrine Masachs, guide conférencière professionnelle et guide officielle du Parc national de Port Cros & Porquerolles. Découvrez l’histoire du Lavandou, jadis petit hameau de pêcheurs, au détour des placettes ombragées et des fontaines, laissez-vous conter Le Lavandou d’autrefois : le château, l’ilot des gabians ou l’église avec ses fresques de style byzantin.

La balade s’achèvera par une activité « tu tires ou tu pointes ? » pour terminer sur un moment convivial sur les terrains de pétanque au cœur du Lavandou. Office de tourisme du Lavandou, Quai Gabriel Peri, 83980 Le Lavandou Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Cote d’Azur 04 94 00 40 50 http://www.ot-lelavandou.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0494004050 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ot-lelavandou.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

