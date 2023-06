Visite guidée de la ville de Mirebeau Office de tourisme du Haut-Poitou – Antenne de Mirebeau Mirebeau Mirebeau Catégories d’Évènement: Mirebeau

Visite guidée de la ville de Mirebeau
Dimanche 17 septembre, 14h30
Office de tourisme du Haut-Poitou – Antenne de Mirebeau
Mirebeau
Gratuit. Entrée libre. Venir 10 minutes avant le début de la visite.

Participez à une balade commentée de la ville de Mirebeau, de son chateau et de ses remparts, suite à la conférence du samedi qui aura évoqué ces différents lieux.

Venez découvrir cette ville pleine de charme et ses trésors architecturaux, lors des Journées européennes du patrimoine !

Office de tourisme du Haut-Poitou – Antenne de Mirebeau
Place du mail, 86160 Mirebeau
Vienne
Nouvelle-Aquitaine

Poussez la porte et profitez de la large gamme de documentation touristique, guides des manifestations, de cartes postales touristiques à votre disposition, pour découvrir le temps d'une journée le Haut-Poitou, flâner sur les sentiers de randonnées ou préparer votre semaine de vacances dans la Vienne.

