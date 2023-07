La Pierre Saint-Martin en VTTAE Office de Tourisme du Haut Béarn Arette, 25 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Circuit commenté sur le massif de La Pierre Saint-Martin pour découvrir tous les immanquables, (pastoralisme, tête sauvage, histoire du gouffre de La Pierre Saint-Martin et de La Verna, junte de Roncal…).

Commentaire en français ou en espagnol.

Matériel fourni : casque et vélo à assistance électrique.

Sortie de 3h en VTT à assistance électrique. Combo patrimoine/sport pour découvrir l’essentiel du massif de La Pierre Saint-Martin.

– savoir faire du vélo

-pas adaptés au personnes en dessous de 140cm

-Prévoir chaussures de sport, coupe-vent, petit sac à dos, bouteille d’eau, éventuellement gants et lunettes.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 12:15:00. EUR.

Office de Tourisme du Haut Béarn

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the La Pierre Saint-Martin massif to discover all the highlights (pastoralism, wild head, history of the La Pierre Saint-Martin and La Verna chasms, Roncal junta…).

Commentary in French or Spanish.

Equipment provided: helmet and electric-assist bike.

3-hour outing on an electrically-assisted mountain bike. A combination of heritage and sport to discover the essence of the Pierre Saint-Martin massif.

– cycling skills

-not suitable for people under 140cm

-Bring sports shoes, windbreaker, small rucksack, bottle of water, gloves and glasses if necessary

Visita guiada del macizo de La Pierre Saint-Martin para descubrir todos los lugares imprescindibles (pastoralismo, cabeza salvaje, historia de la sima de La Pierre Saint-Martin y de La Verna, junta de Roncal…).

Comentarios en francés o español.

Material proporcionado: casco y bicicleta eléctrica.

Excursión de 3 horas en bicicleta de montaña con asistencia eléctrica. Una combinación de patrimonio y deporte para descubrir lo mejor del macizo de Pierre Saint-Martin.

– conocimientos de ciclismo

-no apto para menores de 140 cm

-Traer calzado deportivo, cortaviento, mochila pequeña, botella de agua, guantes y gafas si es necesario

Kommentierter Rundgang über das Massiv von La Pierre Saint-Martin, um alle unumgänglichen Sehenswürdigkeiten zu entdecken, (Pastoralismus, wilder Kopf, Geschichte der Schlucht von La Pierre Saint-Martin und La Verna, junte de Roncal…).

Kommentar auf Französisch oder Spanisch.

Zur Verfügung gestelltes Material: Helm und Fahrrad mit Elektrounterstützung.

3-stündige Ausfahrt mit dem Mountainbike mit Elektrounterstützung. Combo aus Kulturerbe und Sport, um das Wesentliche des Massivs von La Pierre Saint-Martin zu entdecken.

– wissen, wie man Fahrrad fährt

-nicht geeignet für Personen unter 140 cm Körpergröße

-Sportschuhe, Windjacke, kleiner Rucksack, Wasserflasche, evtl. Handschuhe und Brille mitbringen

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn