Le Petit Tram Fantôme Office de Tourisme du Grand Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot, 23 octobre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Le Petit Tram Fantôme débarque à Villeneuve-sur-Lot pour les vacances de Toussaint !

https://www.tourisme-villeneuvois.fr/le-petit-train-touristique-de-villeneuve-pujols

Inscription obligatoire.

2023-10-23 fin : 2023-10-23 . EUR.

Office de Tourisme du Grand Villeneuvois Rue Federico García Lorca

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Little Ghost Tram arrives in Villeneuve-sur-Lot for the All Saints’ Day vacations!

https://www.tourisme-villeneuvois.fr/le-petit-train-touristique-de-villeneuve-pujols

Registration required

¡El Pequeño Tranvía Fantasma llega a Villeneuve-sur-Lot para las fiestas de Todos los Santos!

https://www.tourisme-villeneuvois.fr/le-petit-train-touristique-de-villeneuve-pujols

Inscripción obligatoria

Die Petit Tram Fantôme landet in den Allerheiligenferien in Villeneuve-sur-Lot!

https://www.tourisme-villeneuvois.fr/le-petit-train-touristique-de-villeneuve-pujols

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-18 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47