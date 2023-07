Vendangeur d’un jour® en Champagne Office de tourisme du Grand Reims Reims, 1 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Vivez une expérience unique en vous mettant dans la peau d’un vendangeur.

Venez partager la passion du vigneron et découvrir les secrets de création d’un champagne.

En couple, en famille ou entre amis, participez à l’un des temps fort de l’année: Les vendanges.

Accueil au domaine par le vigneron :

– Explication de l’histoire de la maison, des spécificités du terroir, des cépages, des techniques et des bons gestes

– Cueillette et dégustation d’une coupe de champagne dans les vignes

– Visite du pressoir avec dégustation du jus de raisin

– Visite des caves.

2023-09-01 fin : 2023-09-23 . .

Office de tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Live a unique experience by putting yourself in the shoes of a grape-picker.

Come and share the winemaker’s passion and discover the secrets of champagne creation.

Whether you’re a couple, a family or a group of friends, take part in one of the highlights of the year: the grape harvest.

Welcome to the estate by the winemaker:

– Explanation of the history of the winery, specificities of the terroir, grape varieties, techniques and good practices

– Picking and tasting of a glass of champagne in the vineyard

– Visit the wine press and taste the grape juice

– Visit the cellars

Disfrute de una experiencia única poniéndose en la piel de un vendimiador.

Venga a compartir la pasión del viticultor y descubra los secretos de la creación del champán.

En pareja, en familia o con un grupo de amigos, participe en uno de los momentos culminantes del año: la vendimia.

Bienvenida a la finca por el enólogo:

– Explicación de la historia de la finca, las especificidades del terruño, las variedades de uva, las técnicas y los gestos adecuados

– Recogida y degustación de una copa de champán en el viñedo

– Visita del lagar y degustación del zumo de uva

– Visita de las bodegas

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung, indem Sie in die Haut eines Weinlesers schlüpfen.

Teilen Sie die Leidenschaft eines Winzers und entdecken Sie die Geheimnisse der Champagnerherstellung.

Ob als Paar, mit der Familie oder mit Freunden, nehmen Sie an einem der Höhepunkte des Jahres teil: der Weinlese.

Empfang auf dem Weingut durch den Winzer:

– Erklärung der Geschichte des Hauses, der Besonderheiten des Bodens, der Rebsorten, der Techniken und der richtigen Handgriffe

– Pflücken und Verkostung eines Glases Champagner in den Weinbergen

– Besichtigung der Weinpresse mit Verkostung des Traubensafts

– Besichtigung der Weinkeller

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de tourisme du Grand Reims