17ème édition Exposition Eclats d'Art : Prix des Métiers d'Art de la ville de Reims
Reims, 28 novembre 2023

Reims,Marne

Venez découvrir les œuvres des Noëls de l’Art sur le thème « Ailleurs ».

Office de tourisme, 6 rue Rockfeller et Reims Commerce, 22 rue Carnot

Sur ces deux sites, venez découvrir les 32 œuvres du concours des métiers d’art de la ville. Créations uniques des professionnels venant de toute la région Grand Est qui allient savoir-faire, originalité, technique et créativité, sur le thème Ailleurs.

Le concours Eclats d’Art – Prix des Métiers d’Art de la ville de Reims propose de mettre en perspective le savoir-faire des professionnels métiers d’art de la région Grand Est, par la remise de prix récompensant des œuvres alliant originalité, technique et créativité autour d’un thème imposé.

Ce concours annuel (qui existe depuis 2006, sous le nom Les Noëls de l’Art jusqu’en 2021) vise la promotion du secteur des métiers d’art. Ainsi, les professionnels métiers d’art travailleront pour ce concours à mettre en relation le thème du concours et leur savoir-faire au travers d’un objet unique qui se devra d’être une véritable œuvre d’art..

2023-11-28 fin : 2024-01-11

Office de Tourisme du Grand Reims / Reims Commerce

Reims 51100 Marne Grand Est



Set up by the city of Reims, the « Christmas in Art » competition aims to put the know-how of regional professionals in the field of art into perspective by rewarding works that combine originality, technique and creativity around an imposed theme.

Venga a descubrir las obras de arte navideño sobre el tema « En otro lugar ».

Oficina de Turismo, 6 rue Rockfeller y Reims Commerce, 22 rue Carnot

En estos dos lugares, venga a descubrir las 32 obras del concurso de artesanía de la ciudad. Creaciones únicas de profesionales de toda la región del Gran Este, que combinan pericia, originalidad, técnica y creatividad, sobre el tema « En otra parte ».

El concurso Eclats d’Art – Prix des Métiers d’Art de la ville de Reims pone de relieve el saber hacer de los artesanos profesionales de la región del Gran Este y premia las obras que combinan originalidad, técnica y creatividad en torno a un tema.

Este concurso anual (que se celebra desde 2006 con el nombre de Les Noëls de l’Art hasta 2021) tiene como objetivo promover el sector de la artesanía. Para el concurso de este año, los profesionales de la artesanía trabajarán para combinar el tema del concurso con su experiencia en un objeto único que debe ser una auténtica obra de arte.

Entdecken Sie die Werke der Kunstweihnacht zum Thema « Anderswo ».

Fremdenverkehrsamt, 6 rue Rockfeller und Reims Commerce, 22 rue Carnot

An diesen beiden Standorten können Sie die 32 Werke des Kunsthandwerkswettbewerbs der Stadt entdecken. Einzigartige Kreationen von Fachleuten aus der gesamten Region Grand Est, die Know-how, Originalität, Technik und Kreativität vereinen, zum Thema « Ailleurs » (Anderswo).

Der Wettbewerb Eclats d’Art – Prix des Métiers d’Art de la ville de Reims bietet die Möglichkeit, das Know-how der Kunsthandwerker aus der Region Grand Est zu präsentieren.

Dieser jährliche Wettbewerb (der seit 2006 unter dem Namen Les Noëls de l’Art bis 2021 stattfindet) soll den Sektor der Kunsthandwerke fördern. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker arbeiten in diesem Wettbewerb daran, das Thema des Wettbewerbs mit ihrem Know-how zu verknüpfen und ein einzigartiges Objekt zu schaffen, das ein echtes Kunstwerk sein muss.

