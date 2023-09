Exposition de photographies “Cœur de nature” Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers, 5 octobre 2023, Pithiviers.

Exposition de photographies “Cœur de nature” 5 octobre – 2 novembre Office de Tourisme du Grand Pithiverais Voir https://www.grandpithiverais.fr/expo-juillet2023/

Résident du foyer médicalisé Guignesoleil à Pithiviers-le-Vieil, Jean-Pierre Theron voue une passion pour la photographie. « J’aime transmettre mes impressions et émotions au travers de ce que je vois », admet le photographe.

Une minuscule araignée blanche immaculée transperçant le rose fuchsia d’une fleur, la beauté des détails de la nature apparaissent au travers des prises de vues présentes dans l’exposition au Cœur de nature. “ La nature m’impressionne”, relate le résident du foyer médicalisé de Pithiviers-le-Vieil. Les sensations d’un mouvement sur un fragment de nature se captent par le biais de la sensibilité de l’artiste pour l’environnement. « La photographie me donne plaisir, détente, concentration, calme et tranquillité », assure Jean-Pierre Theron.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/expo-juillet2023/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}]

OTGP- Jean-Pierre Théron