Visite commentée du centre historique de Pithiviers

Samedi 16 septembre, 10h00

Office de Tourisme du Grand Pithiverais

Demi-tarif, soit 2,50 € pour les adultes à partir de 15 ans et 1 € pour les enfants de 5 à 15 ans. Visite limitée à 15 personnes.

De la crypte de la collégiale Saint-Georges, en passant par le château de l'Ardoise et l'orgue de l'église Saint-Salomon-Saint-Grégoire. Le cœur médiéval de Pithiviers renferme des trésors insoupçonnés.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais
1 Mail Ouest 45300 Pithiviers
Pithiviers 45300 Loiret
Centre-Val de Loire

0238305002
http://www.grandpithiverais.fr

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

