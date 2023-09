Cet évènement est passé Exposition “Entre Beauce et Gâtinais, regard sur le Pithiverais” / “L’or rouge du Gâtinais » Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers Exposition “Entre Beauce et Gâtinais, regard sur le Pithiverais” / “L’or rouge du Gâtinais » Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers, 2 septembre 2023, Pithiviers. Exposition “Entre Beauce et Gâtinais, regard sur le Pithiverais” / “L’or rouge du Gâtinais » 2 septembre – 3 octobre Office de Tourisme du Grand Pithiverais Voir https://www.grandpithiverais.fr/ Claudine Lafond propose une exposition photographique entre Beauce et Gâtinais. Un appareil photo à la main, elle immortalise sur le vif des prises de vues saisissantes des plaines du Nord Loiret. « J’aime partager ce que je vois avec le visiteur et en faire profiter sans retouches », affirme-t-elle. Des couchers de soleil en passant aux contrastes entre les ciels menaçants et le colza rayonnant, l’artiste met en lumière des détails inattendus de la campagne environnante. Elle nous emmène également dans son intimité en exposant des orchidées sauvages de son jardin. Partez également à la découverte de la culture du safran. Des champs fleuris, à la récolte en passant par à l’émondage, l’or rouge du gâtinais vous révèle des clichés instructifs. Office de Tourisme du Grand Pithiverais 1 Mail Ouest, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:30:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00

2023-10-03T13:30:00+02:00 – 2023-10-03T17:30:00+02:00 FMACEN045V505B8X OTGP-Claudine Lafond Détails Catégorie d’Évènement: Pithiviers Autres Lieu Office de Tourisme du Grand Pithiverais Adresse 1 Mail Ouest, Pithiviers Ville Pithiviers Lieu Ville Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers latitude longitude 48.174557;2.253945

Office de Tourisme du Grand Pithiverais Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/